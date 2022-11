Capital recebe prêmio destaque em inovação e tecnologia

O Prêmio do Ranking das Cidades Amigas do 5G, que acontecerá no Painel Telebrasil Talks 2022 irá premiar a prefeita da Capital Adriane Lopes (Patriota) durante evento em Brasília ontem (8).

“Estamos finalizando um projeto de um projeto tecnológico na Capital e este avanço nas telecomunicações vem somar com o crescimento da nossa Capital que é destaque no Estado e quero agradecer nossos servidores municipais que estão trabalhando desde 2020 otimizando os processos administrativos. Logo logo ouvirão falar da nossa Capital pujante. Convido todos a conhecer o nosso Estado e Capital”, defendeu a prefeita durante seu discurso.

O Ranking tem como objetivo identificar, dentre os 100 maiores municípios brasileiros, aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, por meio de políticas e ações públicas que incentivem e facilitem a instalação de infraestrutura necessária à expansão destes serviços.

O evento é realizado pela Conexis Brasil Digital e está em sua sétima edição. No último mês, Campo Grande foi reconhecida como a capital brasileira mais preparada para receber a nova tecnologia, ficando à frente de cidades como Florianópolis, Rio Branco, Porto Alegre e João Pessoa.

