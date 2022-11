Deputados votam cinco projetos

A pauta desta quarta-feira (9), traz cinco projetos dentre eles concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, adicional de qualificação aos servidores públicos do Poder Judiciário dentre outros projetos.

Em segunda discussão, deve ser votado o Projeto de Lei 402/2021, de autoria do deputado Capitão Contar (PRTB). A matéria estabelece medidas de enfrentamento da corrupção nos órgãos da administração pública direta e indireta. Entre as medidas, está a garantia de proteção aos agentes públicos estaduais que, no exercício de suas atribuições, tiverem conhecimento e denunciarem atos suspeitos de corrupção.

Também está pautado, em segunda discussão, o Projeto de Lei 157/2022, do Poder Judiciário. A proposta altera a Lei 3.310/2006, que “dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul”. As modificações visam estender o adicional de qualificação aos servidores comissionados que, atualmente, está restrito aos efetivos. Esse adicional terá o limite de 20% do equivalente ao vencimento-base do servidor efetivo.

Além dessas propostas, os parlamentares devem votar os Projetos de Resolução 38/2022, 40/2022 e 41/2022, de autorias respectivas dos deputados Felipe Orro (PSD), Herculano Borges (Republicanos) e Evander Vendramini (PP). Essas matérias, a serem apreciadas em discussão única, são relativas à concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.