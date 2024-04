Semana do Lixo eletrônico acontece na UFMS a partir de hoje

Acontece nessa entre os dias 15 e 19 de abril 4ª Semana de Arrecadação de Lixo Eletrônico, na Cidade Universitária, em Campo Grande. O objetivo da semana é criar uma oportunidade para descartar corretamente o lixo eletrônico, que muitas vezes fica sem utilidade em casa e boa parte das pessoas não sabem como descartá-los.

Durante toda a semana, a ação acontece das 07h às 21h e as comunidades interna e externa estão convidadas a levarem até a Facom seus resíduos eletrônicos, sejam eles funcionais ou não. Entre os materiais que podem ser levados estão: celulares, smartphones, notebooks, tablets e desktop; monitores; impressoras, projetores e outros equipamentos de imagem; telefones fixos, modens, roteadores, teclados, mouses e acessórios de informática; câmeras, gravadores, calculadoras, controles remoto, carregadores e outros portáteis; aparelhos de CD, DVD, Bluetooth; materiais elétricos, como câmeras de segurança e interfones; fones de ouvido, caixas de som e outros aparelhos de reprodução de música; balanças; lanternas; e eletrodomésticos, como fogões, cooktops, geladeiras, entre outros.

A lista é extensa e a população pode, inclusive, aproveitar os equipamentos que estiverem no local ou até mesmo parte deles. Entre as exceções estão os televisores de tubo e lâmpadas, que não serão aceitos durante a semana. A coordenadora do projeto e professora da Facom, Luciana Montera, explica que a ação ainda envolve cerca de 12 estudantes, dos quatro cursos de graduação oferecidos pela Facom, que atuam como voluntários.

A Semana de Arrecadação do Lixo Eletrônico foi um dos projetos certificados pelo selo compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, com o prêmio do Selo ODS Educação 2023. A UFMS foi uma das 13 instituições federais de ensino que receberam a certificação concedida pelo Programa Estratégico UnB 2030, o Instituto Selo Social e o GT Agenda 2030.

