Dourados abre vantagem contra Operário na final pelo Sul-Mato-Grossense

O Dourados AC saiu na frente na disputa pelo título inédito do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste domingo (14), pela partida de ida da fase final, o DAC recebeu o Operário de Campo Grande e, com gol de Dandan no segundo tempo, venceu por 1 a 0.

Com a vitória em casa, o Dourados fica a um empate da conquista inédita na partida de volta, que acontece no próximo domingo (21), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Para reverter a situação, o Operário precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem ou, pelo menos, devolver a vitória simples e levar a disputa da taça para os pênaltis.

O público total, entre pagantes e não-pagantes, foi de 4.763 torcedores, com renda de R$ 68.750,00.

O Jogo

No Estádio Douradão, o tom do jogo foi o DAC buscando o ataque e o Operário se resguardando. A primeira chance veio aos sete minutos, Canhota recebeu cobrança curta de escanteio e cruzou para Thiago Moura desviar de cabeça e obrigar Elisson a fazer a defesa. Aos 35, boa troca de passes entre Pepeto e Fogliato. O volante invadiu a área e tentou toque por baixo para Túlio Renan, mas o atacante não conseguiu concluir.

Aos 39, Canhota cobrou falta e Elisson fez a defesa parcial. Fogliato pegou o rebote e bateu cruzado para nova defesa do goleiro operariano. Outro escanteio aos 46 com Canhota que Fogliato desviou com perigo, mas para fora.

No segundo tempo, o DAC teve chances logo nos primeiros ataques, antes do primeiro minuto. Fogliato avançou pela esquerda e cruzou para Canhota que tentou o voleio, mas não pegou bem na bola. Depois, Rael puxou o ataque pela direita e, quando tentou o toque para Túlio Renan, Vinicius cortou. Depois dos 20 minutos, Rogério Henrique mandou Luan, Dandan e Flaviano para o jogo e a movimentação de ataque do time douradense melhorou.

Aos 26 minutos, Thiago Moura fez o lançamento longo, Rael brigou pelo alto com a zaga e a bola sobrou para Dandan que viu Luan livre pela esquerda. O meia recebeu o passe, invadiu a área e, na batida, o zagueiro conseguiu mandar para escanteio. Aos 29 minutos, em uma das raras chegadas do Operário, Leandro recebeu pelo meio e arriscou de fora da área, mas desviou na zaga e saiu.

Na cobrança do escanteio, a zaga douradense conseguiu afastar e ligar o contra-ataque. Flaviano recebeu na intermediária defensiva e deu lançamento na medida para Dandan ganhar na velocidade do zagueiro, driblar o goleiro Elisson e tocar para marcar o gol que definiu o jogo. O segundo quase saiu aos 38 em boa trama entre Flaviano e Gustavo Alexandre. O lateral cruzou por baixo e Nonato tentou o desviou, mas o zagueiro conseguiu evitar o gol.

A melhor chance do Operário no jogo aconteceu aos 39 minutos. Maurinho recebeu na área e deu toque preciso para tirar de Léo Lopes. Ele só não contava com a percepção do zagueiro João Teixeira que, com a leitura precisa, conseguiu dar o carrinho e, em cima da linha, evitar que a bola entrasse, lance comemorado pelos jogadores e pela torcida como um gol e que garantiu a vitória do DAC.

Com informações FFMS

