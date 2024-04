Cursos de design de sobrancelha; manicure e pedicure são diponibilzados gratuitamente no bairro Tiradentes

Os cursos de Design de Sobrancelha, de 15 a 17 de abril, e o curso de Manicure e Pedicure, de 15 a 19 de abril foram disponibilizadas pela Prefeitura da Campo Grande, por meio da Sejuv. O local dos cursos será na Escola Municipal Oliva Enciso.

O objetivo é proporcionar cursos de qualificação profissional para a comunidade. As inscrições podem ser feitas pelo link https://sejuvcg-sejuv-polos.cheetah.builderall.com/ ou diretamente na escola.

De acordo com o diretor da escola, Vilmar Balbuena, essa parceria é de grande importância para a comunidade local. “Ela ajuda na qualificação da mão de obra, melhoria na renda, e ajuda na instalação de novos mercados na região, já que é uma região próspera e muito próxima do centro”, ressaltou.

Serviço:

Curso de Design de Sobrancelha

Data: 15 a 17 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Local: E.M Oliva Enciso

Endereço: Álvaro Siqueira, 210 – Bairro Tiradentes

Curso de Manicure e Pedicure

Data: 15 a 19 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Local: E.M Oliva Enciso

Endereço: Álvaro Siqueira, 210 – Bairro Tiradentes

