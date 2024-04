Identificados, suspeitos de matarem jovem em Sonora tinham adolescente como alvo

Os dois suspeitos pela morte de Sabrina Machado, 18, na madrugada desta segunda-feira (15), em Sonora, fugiram para o Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, cinco adolescentes estão envolvidos no crime, um deles de 13 anos.

De acordo com Dourados News, a segurança pública regional revelou que o grupo de menores de idades teria envolvimento com o Comando Vermelho e pretendia matar um jovem que estava na casa noturna.

O menor pertence ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e chegou a ser ferido. Eles teriam retirado o alvo da boate para os atiradores poderem atingi-lo.

Após o fato, cinco indivíduos suspeitos de oferecerem apoio logístico aos pistoleiros foram conduzidos, em flagrante, à delegacia de Sonora pela participação no homicídio.

Entenda o caso

Uma funcionária da boate em Sonora, Mato Grosso do Sul, morreu após ser atingida por um tiro no tórax enquanto trabalhava na madrugada do último domingo (15). A jovem é a 7ª vítima, desde o início do ano.

