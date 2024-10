Semana começa com 2.031 vagas de emprego disponíveis na Funsat em Campo Grande

Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande inicia a semana com 2.031 vagas de emprego disponíveis. O destaque vai para as 1.554 oportunidades que não exigem experiência anterior, abrangendo funções como ajudante de obra, atendimento ao público em lanchonetes e telemarketing, com cem postos abertos.

Entre as opções mais ofertadas, 297 vagas são para operador de caixa, além de oportunidades para corretor de imóveis, vendedor e estoquista. Para quem busca vagas que exigem qualificação, há posições em áreas como vendas, cozinha, limpeza, eletricista e mecânico.

A Funsat também oferece 19 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, em funções como atendente de farmácia, estoquista, operador de telemarketing e telefonista.

Interessados em concorrer a uma das vagas devem estar cadastrados na Funsat. O cadastro é feito presencialmente na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e um histórico das atividades profissionais anteriores. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, de forma ininterrupta.

Além do encaminhamento para vagas de emprego, a Funsat também oferece cursos de capacitação, emite a carteira de trabalho digital e auxilia no processo de ativação do seguro-desemprego, oferecendo suporte completo para os trabalhadores que buscam uma nova colocação profissional.

Para acessar o site da Funsat e conferir todas as vagas disponíveis, clique aqui!

