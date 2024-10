Duas pessoas morreram em acidente grave na BR-376

Na noite de ontem (06), duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-376 em Vicentina, distante a 246 km de Campo Grande.

De acordo com informações, o condutor de uma caminhonete Hilux, seguia sentido ao município quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.

O veículo arrancou uma cerca, batendo em árvores de pequeno porte, e capotou após atingir uma árvore maior.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas as vítimas, que não foram identificadas, já estavam sem vida quando chegaram no local.

