Mais de 900 empresas foram abertas em MS em setembro

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) divulgou que, em setembro de 2024, foram registradas 908 novas empresas, o que representa um crescimento de 16,5% em comparação ao mesmo mês do ano passado, que contabilizou 779 aberturas. O setor de Serviços liderou os registros, com 665 novas empresas, seguido pelo Comércio, que somou 216, e pela Indústria, com 37 novas incorporações.

No acumulado do ano, o Estado já soma 8.614 novas empresas, distribuídas entre 6.135 no setor de Serviços, 2.143 no Comércio e 336 na Indústria. O presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, atribui esse crescimento contínuo a um ambiente favorável proporcionado pelas políticas de desenvolvimento implementadas no Estado.

Em termos regionais, Campo Grande se destaca como o maior mercado empresarial, com 400 novas aberturas em setembro. Dourados e Três Lagoas seguem na lista, com 118 e 56 novas empresas, respectivamente.

Por: Djeneffer Cordoba

