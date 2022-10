Semáforos da Rui Barbosa e Zahran terão ajuste de tempo on-line

É previsto que até o final do primeiro trimestre de 2023, os semáforos de 29 cruzamentos da Rui Barbosa e da Avenida Zahran estarão funcionando de forma sincronizada, conhecida como onda verde, além do receberem o ajuste on-line dos tempos, verde, vermelho e amarelo. Essa nova medida irá permitir uma maior fluidez do tráfego e eliminar ou reduzir os gargalos no trânsito.

Esse ajuste on-line será possível com a ajuda de 29 controladores e nobreaks (que mantém os semáforos funcionando em caso de queda ou interrupção da energia), além de 58 câmeras de monitoramento. Em 16 semáforos da Zahran, entre a Joaquim Murtinho até a Avenida Calógeras, os equipamentos já estão instalados e passando por testes.

Já na Rui Barbosa, entre as ruas Chile e a Avenida Mato Grosso, serão instalados 13 controladores e 43 câmeras, que já estão em processo de aquisição, cobrindo toda a via desde o viaduto da UFMS até a rotatória com a Avenida Rachid Neder. Em cada um dos cinco terminais de embarque de ônibus, estão previstas 3 câmeras.

A rotatória da Rui Barbosa/Rachid Neder/14 de Julho também irá receber o controlador de tempo e nobreak.

O reordenamento da rotatória da Avenida Três Barras, em processo de licitação, também prevê os equipamentos. Segundo Valério Azambuja, secretário municipal de Segurança e Defesa Social, as câmeras na Rui Barbosa irão se somar as 80 que já estão em funcionamento no Centro, interligadas também ao Centro de Controle Operacional da Guarda Civil Metropolitana. “Além da ajudar na mobilidade urbana, também serão uma ferramenta da segurança pública”, afirma.

