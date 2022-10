Casal se passa por cliente e assalta motel; é a quinta vez que estabelecimento é roubado

Um motel, na Rua Oclécio Barbosa Martins, na Vila Progresso, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira (17). Um casal entrou no estabelecimento após se passar por clientes, foi quando anunciaram o assalto. Eles chegaram a apontar uma arma de fogo para a proprietária e fizeram uso de violência psicológica para ter acesso a objetos de valor.

Os assaltantes levaram celular, dinheiro do caixa, salgados, bebidas alcoólicas, cigarros e a central da câmera de segurança. Apenas neste ano, o motel foi roubado cinco vezes. A última aconteceu a cerca de três meses e utilizou da mesma dinâmica, com um casal que se passava por cliente.

O assalto

De acordo com boletim de ocorrência, o casal chegou na frente do motel com uma moto e buzinou na frente do local. Após a proprietária abrir o portão, os suspeitos renderam a mulher e a colocaram debaixo de uma mesa, na recepção. A dupla cortou os cabos do sistema das câmeras de segurança, danificaram computadores e telefone.

Para levar os objetos e equipamentos, os assaltantes utilizaram um lençol vermelho. Eles ainda chegaram a roubar a chave de um veículo Pálio Weekend que estava estacionado no motel, entretanto não levaram o veículo.

Os assaltantes utilizaram capacete durante toda a ação. Até o momento eles não foram identificados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.