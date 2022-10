População acredita que semáforos na rotatória da Rachid Neder não melhoram trânsito

Já está em funcionamento o conjunto semafórico instalado na rotatória que liga três importantes ruas da Capital: Rui Barbosa, 14 de Julho e Avenida Rachid Neder. Ao todo, são 16 focos veiculares e 10 de pedestres com tempo sincronizado. Essa é a quarta rotatória que a prefeitura semaforizou com o intuito de dar mais fluidez e segurança ao tráfego no trânsito. No entanto, a população diverge e acredita na possibilidade de engarrafamento nesse trecho.

O jornal O Estado conversou com a população que transitava pelo local, na tarde de ontem (10), e questionou se “os semáforos na rotatória poderiam causar problemas?”.

“Pode causar problemas, sim. A semaforização aqui não vai melhorar porque é muito pequena a rotatória. Então eu acho que vai ter muito engarrafamento, vai trancar ainda mais o fluxo porque são quatro saídas. Então eu não sei se foi uma boa ideia, não”, opinou o analista Eduardo Ribeiro, de 37 anos.

Já para o professor Lucas Gabriel, 29 anos, outro problema, além da semaforização, foi a mudança de sentido das vias. O tráfego dos veículos que sobem a Rachid Neder, vindo da Avenida Ernesto Geisel em direção ao centro ,passou a ser feito pela 14 de Julho ou pela Pedro Celestino.

“Acho que não vai ser tão interessante, não. Porque mudou o sentido da via também. E já tem um conjunto de semáforos desses na Via Parque com a Mato Grosso que ficou meio congestionado, também. Não sei se houve uma pesquisa de infraestrutura, uma consulta técnica”, afirmou.

Ao cozinheiro, João Manuel de 29 anos, consegue ver uma pequena melhora no trânsito na região, mas também prevê problemas nos horários de pico. “Não sei. Acho que melhora um pouco mas também, dependendo do fluxo, do horário de pico, vai ficar meio complicado. Porque é um trecho bem movimentado, com bastante fluxo de carros e a rotatória é meio curta.”

Já a auxiliar administrativa, Ana Carolina da Gama de 50 anos é mais taxativa. Segundo ela, o problema só vai piorar. “Não vai resolver o problema daqui. Fecharam a rua e eu, como dependo de ônibus, moro nessa região, fica mais difícil. Ainda mais quando o ônibus é sanfonado.”

Antônio Bueno de 53 anos, é motorista de aplicativo, ficou satisfeito com as mudanças. “Não, ficou bom! Depois que mudou o sentido ali da Rui Barbosa e colocou esses semáforos, ficou ótimo, vai ser muito bom pra nós.

As mudanças também agradaram Marcos Correia, de 34 anos, que também é motorista, mas ficou com um sinal de alerta nos momentos de pico.“Ficou bom. Porque antes era impossível o pessoal da Rui Barbosa passar para outras vias. Mas tem de ver como vai ficar no horário de pico. Só vendo para crer.”

Novas modificações

Ainda segundo a Prefeitura de Campo Grande, no corredor de ônibus entre a Rua Chile e a Avenida Mato Grosso, serão instaladas 52 câmeras de videomonitoramento conectadas por fibra óptica para ajuste online do tempo dos semáforos. Já conforme da Agetran, neste ano 35 cruzamentos receberam semáforos. Estão em fase de instalação equipamentos nas esquinas da Rua Soldado PM Reinaldo Andrade/Avenida João Arinos, acesso ao conjunto Arnaldo Figueiredo; Júlio Castilho/Vanderlei Pavão; Duque de Caxias/Nilo Javari e na Rua Alagoas com a Manoel Inácio de Souza.

Projeto

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que a Rua 14 de Julho, a partir de agora, será mão única (sentido bairro/ centro) do trecho entre a praça e a Rachid Neder. Com isso, os ônibus que fazem esse trajeto vão entrar na 13 de Maio, seguir pela Rua Dolor de Andrade até a Rui Barbosa. Cabe relembrar que o projeto de semaforização já foi implantado nas rotatórias da Mato Grosso/Nelly Martins; Ceará/Zahran e Gury Marques/Interlagos. Além disso, está em processo de licitação o reordenamento do tráfego da rotatória das avenidas Três Barras e José Nogueira Vieira.

A semaforização complementa a readequação viária na Rui Barbosa, recapeada ao longo dos seus 7,3 km de extensão, está recebendo nova sinalização, abrangendo a instalação de 230 conjuntos semafóricos e 104 com botoeiras para o pedestre.

Com a revitalização, na Rua Rui Barbosa, esquina com a Rua Dolor de Andrade, por exemplo, a rotatória foi substituída por semáforos. Outro trecho, a partir do cruzamento com a Rua Amazonas, também passou a ser mão única (sentido centro/bairro), no trecho.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de MS

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.