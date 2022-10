Polícia paraguaia investiga fuga de suposto membro do PCC

O traficante brasileiro Ramón Rodas Galeano, suposto membro do PCC (Primeiro Comando da Capital), fugiu do presídio Agrupación Especializada, em Assunção, capital do Paraguai. Rodas foi detido pelos atos puníveis de homicídio doloso e tentativa de roubo qualificado. A informação foi confirmada nesta manhã (17), pela Força Nacional do país vizinho.

Segundo o comissário Éver Paris, diretor do Grupo Especializado, Rodas havia recebido uma última visita na última sexta-feira (14), sem nenhum inconveniente. Ele foi visto pela última vez entre às 20h e 21h do domingo (16), em uma das celas da penitenciária.

Por volta da meia-noite, um dos companheiros de cela de Rodas notou sua ausência e contou aos policiais sobre a possibilidade de fuga.

Depois de verificar a fuga, foi realizada uma busca e emitido o alerta de fuga do preso. A polícia paraguaia segue a busca pelo fugitivo. Da mesma forma, Polícia investiga se houve envolvimento de pessoal ou negligência no serviço de segurança.

O preso havia sido transferido, por medidas de segurança, da Penitenciária Nacional de Tacumbú para o Grupo Especializado. Por meio das redes sociais, a Polícia Nacional Paraguaia afirmou que a transferência teria ocorrido porque Ramón Rodas era o informante de um plano de fuga pelo clã Rotela em fevereiro de 2021, pelo qual teria recebido ameaças de morte.

Crimes

Ramón Rodas Galeano foi detido pelos atos puníveis de homicídio doloso e tentativa de roubo qualificado.

Em 2019, ele foi preso por causa de assassinato. Em 2021, foi transferido para o Presídio de Tacumbú para o Grupo Especializado, apó o assassinato e decapitação de detentos em um motim.

Com informações do ABC Color

