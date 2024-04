Self storage vira tendência para quem precisa de espaço em Campo Grande

Primeiro estabelecimento da Capital nasceu após uma viagem para Estado Unidos

Em um mundo onde a otimização do espaço é uma necessidade, o self storage ou “guarda-móveis”, como é conhecido no Brasil, pode ser uma solução versátil e inovadora. Em Campo Grande a ideia vem ganhando espaço desde 2013.

Com apartamentos cada vez mais pequenos e o crescimento de empresas, o Self Storage tem sido amplamente utilizado tanto por pessoas que procuram um espaço para guardar objetos que não cabem em casa, quanto por empresas que procuram expandir o negócio.

Contando com um espaço alugado para armazenar itens, é muito mais seguro guardar itens de valor pessoal, financeiro e patrimonial com segurança,evitando perdas ou extravios durante a mudança, algo que também vale para quem se sente mais seguro em guardar propriedades desse tipo outro local sem ser a própria casa ou empresa, vigiado com segurança 24 horas.

Bruno Sartori é proprietário de um self storage há 11 anos na Vila Margarida o galpão com 80 boxes com diversos tamanhos. A ideia surgiu em após uma viagem dos pais de Bruno aos Estados Unidos e acabaram conhecendo um self storage e resolveram investir e trazer isso para o Brasil, a família foi a primeira no Mato Grosso do Sul havia apenas 10 em todo o Brasil

“Guardamos móveis, documentos, utensílios entre outros, só não guardamos vidros, inflamáveis e a granéis. Foi feito um estudo, pois nos Estados Unidos os carros chegam e já deixam os pertences. No Brasil tudo é feito à base de contrato”, explicou.

Sartori comenta ainda que a ideia deu tão certo que seu cliente mais antigo já tem sete anos, ele deixou seus pertences no local. ” Esse cliente foi embora e anualmente volta a Campo Grande e visita o espaço, às vezes acaba pegando uns móveis ou até deixando mais alguma coisa”, disse.

Para garantir segurança aos clientes cada um tem seu cartão de identificação. Os boxes são todos fechados; é feita limpeza e higienização periódica do espaço comum e corredores de acesso; é disponibilizado no local aos clientes itens para que ele possa fazer a limpeza do seu próprio espaço em um eventual acesso ao box ou até mesmo de forma programada, uma vez que dentro dos boxes o acesso é restrito apenas ao locatário.

O self storage no Brasil

A primeira empresa brasileira de self storage foi aberta em 1996, acompanhando o crescimento de popularidade do serviço de auto armazenamento em países como Austrália, Canadá e grande parte da Europa.

O aumento da popularidade do serviço de aluguel de espaços em nosso país se deu por muitos fatores, entre eles a grande quantidade de pessoas buscando maior segurança para armazenar seus itens e a necessidade de guardar bens em um espaço fora dos imóveis, uma vez que eles têm ficado cada vez menores e mais compactos.

Por Thays schneider

