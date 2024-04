Flamengo pode perder por dois gols de diferença que ainda se consagrará campeão

O segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu acontece nesta domingo (7), às 16h (de MS), no Maracanã. O Rubro-Negro pode até perder por dois gols de diferença que conquistará seu 38º título estadual, após sete tentativas de levantar uma taça no ano passado.

Depois do empate na estreia da Libertadores e de volta ao Ninho do Urubu, o técnico Tite comandou treinos para definir os titulares que vão a campo contra o time da Baixada. O atacante Gabi e o meia Gerson seguem fora da equipe.

Por outro lado, o Flamengo conta com o retorno do meia-atacante uruguaio Nicolás de la Cruz, recuperado de virose. O lateral-direito Varela também deve ficar à disposição.

Após a final, o Mengão volta às atenções para a Libertadores, quando enfrentará o Palestino na próxima quarta-feira (10), às 20h30 (de MS), no Maracanã. Pelo Brasileirão, o Mais Querido estreia no dia 14 de abril contra o Atlético-GO, às 16h, no Serra Dourada.

Nova Iguaçu

E nesta partida de volta, o Nova Iguaçu não poderá contar com o lateral Cayo Tenório. O jogador ecebeu suspensão de três partidas, por conta de uma forte entrada no atacante Rossi, do Vasco, no dia 31 de janeiro. A punição fopi aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro na última quinta-feira (4).

Na partida contra o Vasco, o árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes sequer marcou falta. Logo após o fim da partida, o mesmo foi afastado pela FERJ.

Confira as prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite

Nova Iguaçu: Caio Borges; Yan Silva, Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos. Técnico: Carlos Victor

