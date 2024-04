Times disputam neste domingo vaga para final do Estadual

Vaga na final do Estadual de Futebol e na Copa do Brasil do ano que vem estão em jogo neste domingo (7). Operário, Portuguesa, DAC e Corumbaense disputam a chance de levantar a taça da Série A, além de garantir presença na competição nacional.

As equipes tiveram uma semana de preparação para o jogo decisivo e apenas o time de Corumbá teve que viajar para enfrentar o adversário. Operário e Portuguesa, equipes de Campo Grande, se enfrentarão no Jacques da Luz, enquanto DAC e Corumbaense jogam no Douradão, distante mais de 560 km de Corumbá.

Durante a semana, o Corumbaense priorizou a parte física nos treinamentos para poupar energia devido a viagem. O time já está em Dourados.

No primeiro jogo da semifinal, no Arthur Marinho, as equipes ficaram no empate, sem gols. Desta vez, se não houver vencedor no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. Vitória contra o DAC é o que o Corumbaense não conseguiu ainda na competição. Nas três vezes que se enfrentaram, o resultado foi de duas vitórias para o Dourados (3×0 e 1×0), além do empate no último final de semana.

No entanto, o técnico Tosta, voltou a destacar que os resultados foram em outro momento do campeonato e que acredita na evolução do time, comprovada segundo ele, no rendimento na segunda etapa do jogo de ida, quando o Corumbaense conseguiu equilibrar parcialmente o jogo, até então controlado pela equipe visitante.

Ao Diário Corumbaense, Tosta fala de “coragem” ao antecipar o que acredita que deva ser a postura ideal para que a equipe volte a Corumbá com resultado positivo.

“Não levamos em consideração (as derrotas na primeira fase), hoje, dentro dessa realidade de semifinal, temos uma realidade totalmente diferente. É um adversário difícil, qualificado, de atletas de forma individual de muita importância, mas não tira de nenhuma forma nossa confiança. Temos que olhar sempre para o último jogo, já que nos primeiros estávamos em construção, em processo de evolução. No confronto de sábado, no segundo tempo, fomos mais agressivos, criamos situações e tivemos bom controle de bola. Temos que ter coragem pra não sofrer o jogo todo lá, a mesma coragem do segundo tempo pra sair com o triunfo”, pontuou.

O zagueiro Tabata demonstrou confiança no futebol apresentado pela equipe nos últimos jogos e respeito ao adversário. “O DAC tem um elenco muito qualificado, respeitamos eles, mas vamos jogar pra classificar, jogar o nosso futebol, o que temos apresentado de uma forma crescente no campeonato, pra sair de lá com a classificação”, afirmou.

Corumbaense e DAC se enfrentam às 15h de domingo (07) no estádio Douradão. De acordo com o site da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, os ingressos para a partida estão à venda na Loja Camisa 10, no centro da cidade douradense, e na Salim Esportes, na rua Coronel Ponciano. O preço para arquibancada é R$ 20 e para cadeira coberta, R$ 30. Meia entrada para estudantes identificados será vendida apenas no dia do jogo, nas bilheterias do estádio, que abrem às 13h. Crianças até oito anos, acompanhadas dos responsáveis, não pagam.

A orientação é para que a compra de ingresso seja antecipada, para evitar filas no dia do jogo e eventual atraso para entrar no estádio.

Outra semifinal

Operário e Portuguesa também se enfrentam no domingo, no mesmo horário do jogo entre DAC e Corumbaense, às 15h (de MS). No primeiro jogo, a Portuguesa vencia por 2 a 0, mas viu o Galo da Capital virar o jogo em Sidrolândia. Com o resultado, o Operário se classifica com um empate, restando à Portuguesa, somente a vitória por dois gols de diferença. Uma vitória simples da Lusa, leva o confronto para as penalidades. (Com Diário Corumbaense e FFMS).

