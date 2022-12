Após ser atropelada por carro, motociclista tem fraturas e é internada em estado gravíssimo

Na manhã desta terça-feira (6), uma mulher foi vítima de um acidente de trânsito, que a deixou em estado grave. O incidente ocorreu na região Leste de Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Dourados News, por volta das 7h, uma mulher ainda não identificada, pilotava uma moto, modelo Honda Biz, pela avenida Marcelino Pires. Foi quando, no cruzamento com a rua Cândido de Carvalho, colidiu com um carro, modelo VW.

As circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação, mas os primeiros levantamentos indicam que o carro não respeitou a sinalização de parada da via pública e invadiu a pista da principal Avenida da cidade, e gerou o acidente.

A vítima sofreu uma fratura em um dos braços e traumatismo craniano.

As informações são de que ela foi resgatada por equipe do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) de Dourados. Ela foi tranferida em estado de saúde considerado gravíssimo para o Hospital da Vida, conforme divulga o jornal local. O motorista do carro não teve nenhum ferimento.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: