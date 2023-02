VÍDEO: Assalto a joalheria foi planejado por PCC e envolveu 3 menores de idade

Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação de bandidos que invadiram e assaltaram uma joalheria de Dourados, município a 228 quilômetros de Campo Grande, na tarde de ontem (13). Entre os presos estão três adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos.

De acordo com informações do portal Dourados News, os demais envolvidos no crime são Luiz Eduardo Faoro, de 20 anos, Valdersons de Almeida, 27 anos e Igor Ferreira, 40 anos, todos do município de Presidente Prudente (SP), além de Maycon Jordan de Almeida, 25 anos, de Dourados.

No vídeo é possível ver dois homens entrarem no estabelecimento e passarem a retirar as joias, de forma apressada e descoordenada, de dentro dos balcões de vidro, que servem para exibição dos produtos. Um deles estava portando uma arma de fogo e quebra as porta de vidro com chutes.

A joalheria é localizada na rua Nelson de Araújo, a cerca de 30 metros de um posto policial. Após algumas horas a policia conseguiu localizar os suspeitos, o que resultou na apreensão dos adolescentes e na prisão dos outros quatro envolvidos.

Segundo o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Erasmo Cubas, a investigação acredita que o crime havia sido planejado, devido a decorrência de quantidade de suspeitos que estariam envolvidos.

As investigações indicam ainda que o assalto pode ter sido planejado após ordens da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). O material roubado havia sido avaliado em aproximadamente meio milhão de reais. Também foram apreendidos a moto e um veículo WV Gol, utilizados pelos suspeitos.

