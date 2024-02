Rei Charles III foi diagnosticado com cancêr afirma nota do Palácio de Buckingham

Foi anunciado nesta segunda-feira (5) que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. Em nota O Palácio de Buckingham afirmou que o rei está em processo de tratamento contra a doença.

Confira a nota:

No decorrer do recente procedimento hospitalar do Rei para o aumento benigno da próstata, uma questão inesperada surgiu, lançando uma solução sobre sua saúde. Testes de diagnóstico subsequentes revelaram a presença de uma forma de câncer. Em meio a essa situação desafiadora, Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares.

Os médicos aconselharam o Rei a adiar temporariamente suas tarefas de atendimento ao público para se concentrar em sua saúde. No entanto, ao longo deste período, Sua Majestade continuará a cumprir suas responsabilidades referentes aos negócios do Estado e à documentação oficial, garantindo a continuidade da gestão do país.

A rápida intervenção da equipe médica foi crucial e possível graças ao procedimento hospitalar anterior. O Rei expressou sua gratidão à equipe médica pela eficácia na identificação e no início imediato do tratamento. Apesar dos desafios, Sua Majestade permanece totalmente positivo em relação ao tratamento e espera retornar ao serviço público assim que possível.

É notável que o Rei tenha optado por compartilhar abertamente seu diagnóstico, visando evitar especulações desnecessárias e contribuir para a compreensão pública. Sua decisão também visa apoiar todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo, na esperança de inspirar solidariedade e compreensão.

