Variação: terça-feira será de possibilidade de chuva e calor em MS

A previsão do tempo para esta terça-feira (6) indica tempo quente em Mato Grosso do Sul, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuva, principalmente nas regiões centro-norte, Bolsão e pantaneira, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Já as regiões sul, sudeste e sudoeste devem registrar altas temperaturas e baixa umidade do ar, devido à atuação de circulação anticiclônica. “Devido à combinação de calor e umidade, também são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento”, diz o Centro.

Em Campo Grande, o dia amanhece aos 21 °C e chegam 27 °C no período da tarde. Dourados tem mínima semelhante a capital, com máxima de 34 °C. Nas regiões Leste e Cone-Sul, Anaurilândia e Iguatemi marcam 22 °C inicialmente e atingem 33 °C e 35 °C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba tem mínima de 22 °C e máxima de 27 °C, já Três Lagoas apresenta variação entre 23 °C e 32 °C. No Norte do estado, os termômetros em Coxim e Camapuã iniciam em 21 °C, com máximas respectivas de 29 °C e 30 °C.

Em Corumbá, no Pantanal, os valores variam entre 23 °C e 30 °C; Aquidauana, na mesma região, registra 23 °C pela manhã e 31 °C nos horários mais quentes. No Sudoeste, a mínima é de 25 °C, enquanto a máxima chega aos 36 °C no município de Porto Murtinho.