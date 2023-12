Quando o segundo sol chegar mantenha os cuidados com a nova onda de calor no Estado

Uma nova onda de calor, com temperaturas elevadas, está prevista para atingir o Brasil a partir desta quinta-feira (14), impactando principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, além de afetar parcialmente o Norte e Nordeste. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta, indicando que as máximas podem ultrapassar os 40°C em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia. O Ministério da Saúde reforça as orientações para proteção da população em meio ao período de calor intenso.

A nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, no início do mês, traz novas diretrizes para a população, estabelecimentos, serviços de saúde e gestores públicos. A pasta destaca a importância de identificar condições relacionadas ao calor extremo, como insolação, desidratação, queimaduras e exaustão térmica. De acordo com o Inmet, essa condição climática deve persistir até o próximo domingo (17).

Sintomas e Cuidados

– Insolação: Caracterizada por pele quente, seca e vermelha, pulsação rápida e forte, náusea, cãibras e perda de consciência. Pode levar ao coma e à morte. Outros sintomas incluem edema nos membros inferiores, erupção cutânea no pescoço, dor de cabeça, irritabilidade, letargia e fraqueza.

– Desidratação: Manifesta-se por mal-estar, fraqueza, sonolência, irritabilidade, dificuldade de atenção, fome ou sede, dor de cabeça, tontura ao levantar-se ou deitar-se, sentar-se ou levantar-se e alteração na coloração da urina.

– Queimaduras: Caracterizadas por pele vermelha, inchada ou dolorida, devido à exposição ao sol ou contato com superfícies ou objetos expostos ao sol por período prolongado, como objetos de metal.

– Exaustão Térmica: Apresenta sintomas como transpiração, fraqueza, tonturas, desmaios, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreias.

O Ministério da Saúde destaca que fatores de desigualdade social podem aumentar o risco de problemas de saúde relacionados ao calor extremo. Portanto, é crucial que a população e as instituições estejam atentas a grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, populações privadas de liberdade, migrantes e refugiados com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, além de quem vive em ilhas urbanas de calor em condições precárias de habitação e saneamento.

Orientações Gerais para Proteção:

Proteja-se do Sol e do Calor:

– Evite exposição direta ao sol, especialmente das 10h às 16h;

– Use protetor solar, chapéus e óculos escuros;

– Proteja crianças com chapéus de abas;

– Utilize roupas leves e ventiladas;

– Diminua esforços físicos e descanse em locais com sombra;

– Em veículos sem ar-condicionado, mantenha as janelas abertas;

– Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Hidratação é Fundamental:

– Aumente a ingestão de água ou sucos naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem sede;

– Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;

– Faça refeições leves e frequentes;

– Ofereça água a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes, que podem não sentir sede.

Cuidados Coletivos e em Casa:

– Feche cortinas ou janelas expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

– Abra janelas durante a noite;

– Utilize roupas de cama mais leves;

– Informe-se sobre a saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade;

– Mantenha ambientes úmidos com umidificadores, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a Saúde:

– Armazene medicamentos abaixo de 25ºC;

– Busque aconselhamento médico se tiver condições médicas crônicas;

– Procure ajuda se sentir sintomas como tonturas, fraqueza, ansiedade ou sede intensa;

– Em caso de mal-estar, procure um lugar fresco, meça sua temperatura e reidrate-se com água ou suco de frutas;

– No calor, tome banho com água morna, evitando mudanças bruscas de temperatura.

Com a previsão de altas temperaturas, a adoção dessas medidas é essencial para garantir o bem-estar e a saúde da população brasileira. O Ministério da Saúde enfatiza a importância de seguir as orientações e cuidar especialmente de grupos mais vulneráveis durante esse período crítico de calor intenso.

