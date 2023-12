Corinthians confirma saídas de Gil, Giuliano e Renato Augusto

Bruno Méndez e o volante Cantillo também devem sair

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira (14) as saídas de Gil, Giuliano e Renato Augusto. O trio não foi procurado para renovar o contrato válido até 31 de dezembro.

O clube agradeceu pelo empenho e publicou vídeos com lances de destaque dos atletas. As saídas têm a ver com a ideia de reformular o elenco do Corinthians.

Gil e Giuliano buscam equipes, enquanto Renato Augusto já acertou com o Fluminense. A tendência é que todos continuem na Série A.

O zagueiro Bruno Méndez e o volante Cantillo também devem sair. Bruno não demonstrou interesse em ficar, enquanto Cantillo será dispensado.

Dos jogadores em fim de contrato, só Maycon deve ficar. O Corinthians deve renovar o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk (UCR). Acesse também: Jogador sub-15 brilha no Palmeiras e volta às origens ao visitar escola na Capital

Com informações da Folhapress