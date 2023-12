Fim de semana será marcado por onda de calor; temperaturas podem chegar a 43°C

Não estão descartadas chuvas isoladas

O fim de semana será quente em Mato Grosso do Sul e em uma extensa região do Brasil-Central devido a atuação de uma massa de ar quente e seca, provocando nova onda de calor intenso. A nova onda de calor se deve ainda à atuação do fenômeno El Niño que provoca alterações climáticas em todo o planeta.

Para esse fim de semana é possível que ocorram recordes de temperaturas máximas e índices mínimos de umidade relativa do ar no ano. A máxima mais elevada até o momento foi registrada no dia 16 de novembro em Porto Murtinho, 43,4°C, quando ocorreu outra onda de calor intenso na região.

Entre sexta-feira (15) e domingo (17) são esperadas altas temperaturas entre 40°C até 43°C e baixos índices de umidade relativa do ar entre 15% a 35% nas regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste. Já nas regiões sul e leste, as mínimas devem ficar entre 23°C e 26°C e máximas podem atingir os 41°C. Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 25°C e 26°C e máxima de até 39°C.

Não estão descartadas chuvas isoladas, conforme Boletim Meteorológico elaborado pela equipe do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.