Meteorologia emite alerta para tempestade em 27 cidades de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou dois alertas de tempestades para Mato Grosso do Sul, que devem valer até a noite desta terça-feira (22). Ambos os alertas são de nível amarelo, ou seja, de perigo potencial, principalmente para a região leste do estado.

O primeiro alerta amarelo, ou seja, perigo potencial prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para oito municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Este alerta vale para 27 cidades de MS.

O segundo alerta amarelo também indica chuvas intensas e vale para Aparecida do Taboado, Cassilândia, Costa Rica, Inocência, Paranaíba, Selvíria e Três Lagoas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Temperaturas

Em Mato Grosso do Sul, as mínimas previstas para está terça (22) variam entre 20°/24°C, já as máximas ficarão entre 25°/34°C. Ponta Porã figura como a cidade mais fria do Estado, com as temperaturas entre 20°/25°c, seguida de Iguatemi, com 21°/26°C. Já Paranaíba, nesta terça, será o município mais quente, com as temperaturas entre 23° a 34°C. Campo Grande inicia a terça registrando 22°C, porém durante o dia as temperaturas não se elevam tanto, parando nos 27°C.

Com informações das repórteres Aline Ferreira e Lethycia Anjos.

