Projeto “Dança no Museu” retorna com recorde de inscrições

O segmento artístico de dança se consolida em Campo Grande como tradição de fim de ano e após dois anos de hiato, devido a pandemia de Covid-19, retorna com força total em 2022. O evento “Dança no Museu” terá uma nova edição neste sábado (26), a partir das 18h.

Com uma plataforma inusitada – o teto do Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas –, o projeto é fruto de uma parceria entre a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Da calçada do parque, o público pode se acomodar para assistir às apresentações gratuitamente.

Os espetáculos são realizados há 15 anos, e em 2022 o Dança no Museu retorna com 30 coreografias inscritas, maior número já registrado, e mais de 150 bailarinos. O titular da Sectur, Max Freitas, relata que o festival já é consagrado na Capital. “Numa mesma noite, no mesmo palco, há espaço para o balé clássico, jazz, dança contemporânea, street, dança árabe… um pouco de todos os estilos. Convido toda população a prestigiar essa noite de celebração da nossa dança”.

O organizador do evento, Roberto Figueiredo, disse que o espetáculo é uma experiência diferenciada para quem for assistir. “O projeto está consolidado entre os amantes da arte e posso garantir que é uma experiência única: o palco é o teto do museu, que fica no nível da calçada da Avenida Afonso Pena. O público leva suas cadeiras, toalhas, o tereré, confraterniza-se ao ar livre, enquanto os bailarinos encantam com a beleza das apresentações”.

O grupo anfitrião é o Ararazul, da UCDB, que reúne somente bailarinos acadêmicos. “Estamos animados para apresentar nosso novo trabalho coreográfico e também por receber tantos grupos talentosos. A troca entre grupos e profissionais da dança é enriquecedora, além de promover e fomentar a cultura na nossa cidade. Só temos a ganhar com o evento, pois o acesso ao público é gratuito e ilimitado, e estamos promovendo arte para que todos tenham acesso”, destacou a coreógrafa Jéssica Bellincanta.

Serviço

O Museu das Culturas Dom Bosco fica na Avenida Afonso Pena, n.º 7.000, no Bairro Cidade Jardim. As performances de danças podem ser curtidas da calçada do Parque das Nações Indígenas ou pelo canteiro central da avenida, com início programado para às 18h.

Leia mais: