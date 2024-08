Eduardo Bolsonaro virá abrir campanha de Beto Pereira na disputa pela Prefeitura de Campo Grande

Previsão é que o deputado venha no dia 15, representando o pai, o ex-presidente Bolsonaro

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, deverá vir a Campo Grande para participar de ato que marcará o início oficial da campanha do deputado federal, Beto Pereira a prefeito da Capital. Inicialmente, a data prevista é o dia 15 de agosto, quando terá início a busca pelos votos do eleitor campo-grandense.

O parlamentar será o representante oficial dos Bolsonaros na campanha do tucano, candidato a prefeito.

A confirmação da vinda de Eduardo Bolsonaro aconteceu após a indicação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, da Coronel PM Neidy Centurião como candidata a vice de Beto Pereira, sacramentando a aliança entre o PSDB e o PL para a disputa na Capital. A definição aconteceu em Brasília durante encontro que contou com a presença do atual governador Eduardo Riedel, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do candidato a prefeito Beto Pereira e da PM, Neidy Centurião.

O PL (Partido Liberal) deverá lançar oficialmente os nomes dos candidatos a vereador. A convenção acontecerá no dia 2 de agosto, próxima sexta-feira, às 19h, na Câmara Municipal de Campo Grande. O dia escolhido pelo partido é um dos últimos liberados pela Justiça Eleitoral para convenções, já que o prazo é 5 de agosto, estando prevista também a apresentação da Coronel Neidy Centurião, que já assinou ficha em Brasília, como a mais nova filiada do Partido Liberal.

Família Bolsonaro

A vinda de Eduardo Bolsonaro seria uma forma de contornar um certo desconforto que a vinda de Jair Bolsonaro provocaria junto a sua ex-ministra, a senadora Tereza Cristina, principal apoiadora da prefeita Adriane Lopes, que disputa a reeleição. Bolsonaro estaria, assim, atendendo ao pedido da sua amiga e ex-ministra, a senadora Tereza Cristina, para que não se envolvesse, presencialmente, no embate eleitoral, mas deverá gravar um vídeo em apoio a Beto Pereira.

A provável ausência do ex-presidente e o cancelamento da Marcha das Mulheres Conservadores, que contaria com a participação da ex-primeira dama Michelle, deixa o casal Bolsonaro fora da campanha eleitoral em Campo Grande e até mesmo em outras cidades de Mato Grosso do Sul. Esse é o caso de Dourados, onde o prefeito Alan Guedes, apadrinhado de Tereza Cristina, também gostaria de ter o PL como aliado, mas que terá que enfrentar Gianni Nogueira, esposa do presidente municipal do partido, deputado federal Rodolfo Nogueira.

Por Laureano Secundo

