Dois Campo-grandenses levam prêmio de R$ 50 mil com a Nota MS Premiada

A Sefaz (Secretaria Estadual de Finanças) divulgou ontem (30), os ganhadores do prêmio de R$ 100 mil, do programa Nota MS Premiada que emite cupons fiscais por meio do CPF.

Dois Campo-grandenses que colocaram os 11 dígitos do CPF em cupons fiscais no mês de junho receberão R$ 50 mil pela emissão.

Os consumidores fizeram compras em uma loja de calçados na região central da Capital e em uma perfumaria, localizada no bairro Coronel Antonino.

Além destas duas pessoas, outras 365 vão levar R$ 547,95 com emissão de CPF ao ter cinco das seis dezenas iguais ao do sorteio da Mega-Sena, sendo eles 7, 13, 17, 33, 41, 58.

O próximo sorteio está previsto para 31 de agosto, com notas fiscais emitidas em julho. Para participar, é necessário que individuo tenha o CPF seja cadastrado em compras a partir de R$ 1.

Por meio do portal notamspremiada.ms.gov.br. é possível consultar se o seu CPF foi contemplado.

