Águas Guariroba promove negociações de débitos na ação “Estamos Quites”

A Águas Guariroba participa, a partir desta terça-feira (14), do lançamento da ação de negociação do Procon Municipal de Campo Grande. A ação “Estamos Quites” será realizada dos dias 14 a 17, das 8h Às 17h30. Os atendimentos serão feitos na sede do Procon Municipal de Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena, 3.128.

Durante os quatro dias de ação, a Águas Guariroba disponibilizará para os clientes facilidades de negociação com parcelamentos em até 60 vezes, com até 10% de entrada sem juros ou multa.

Além das opções de negociação, a concessionária também realizará o cadastro de clientes na Tarifa Social, que proporciona descontos na tarifa de água e esgoto para famílias de baixa renda.

