Homens caem em emboscada e são baleados no Jardim Tijuca

Dois homens, que não tiveram a identificação revelada, foram socorridos em estado grave, após serem baleados em emboscada. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (14), na Rua Acauã, do Bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Conforme apurado, os homens foram atingidos por dois atiradores que se aproximaram de motocicleta e dispararam, pelo menos, 20 tiros contra as vítimas.

Um deles, conhecido pelo vulgo “Playboy”, chegou a correr por cerca de 300 metros para se desvencilhar dos atiradores. Atingido com tiros na cabeça, tórax e abdômen, o homem caiu somente na Rua Imburus, a quadras do ataque.

Conforme a PM (Polícia Militar), “Playboy” seria o alvo dos atiradores. O outro homem que o acompanhava, identificado apenas com o apelido de “Buginho”, foi atingido em uma das pernas, os policiais seguem investigando o caso e ainda se sabe como aconteceu a emboscada e a motivação do crime.

Estiveram no local para atender a ocorrência equipes da PM, BPChoque (Batalhão de Policiamento de Choque) e do GOI (Grupo de Operação e de Investigações) da Polícia Civil. Após serem socorridos, “Playboy” foi levado pela unidade avançada do Corpo de Bombeiros para Santa Casa de Campo Grande e “Buginho” foi socorrido por ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel Urgente).