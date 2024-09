Semana Nacional do Trânsito: Detran-MS realiza ações educativas e debate

De 18 a 24 de setembro, o Detran-MS realiza uma série de eventos para debater os sinistros de trânsito e o impacto em diversos setores da sociedade. Além do debate, o órgão irá desenvolver uma ação educativa voltada para moto entregadores, que são o principal público afetado por esses sinistros.

A abertura da Semana Nacional de Trânsito será começou hoje às 14h30 com um simpósio com o tema “Segurança Viária e seus Impactos no Setor da Saúde”, que terá a participação do oficial técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – Opas/OMS, Victor Pavarino e da coordenadora geral de Vigilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, Naíza Nayla Bandeira de Sá.

O evento foi realizado no auditório da Sede do Detran-MS, em Campo Grande, e transmitido pelo canal do órgão no Youtube.

Confira a Programação dos dias do evento:

Dia 19/09/2024

ENCONTRO DE COMUNICADORES

Segurança de Trânsito: uma pauta urgente para os comunicadores

Mesa Redonda 1 – Comunicação como base de uma mudança de cultura no trânsito

Roberto Victor Pavarino Filho – Oficial Técnico em Segurança Viária e Prevenção de Lesões Não-intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS

Frederico Fukagawa Hozano de Souza – Secretário-executivo de Comunicação do Estado de Mato Grosso do Sul

Dra. Rose Mara Pinheiro – Diretora da Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS e Coordenadora Geral do Programa de Rádio e TV de Educação e Conscientização do Trânsito

Mesa Redonda 2 – Segurança no Trânsito – Uma oportunidade de comunicação

Priscilla Trauer – Diretora de programação do Programa “Tá na Rua”

Sami Naief – Diretor de arte da Rádio Blink e criador do programa Horário de Pico

Local: Complexo EaD e Escola de Extensão – Setor 2 – Bloco 6 na Cidade Universitária da UFMS –Av. Costa e Silva, s/nº, Bairro Universitário

Horário: 19h

Inscrição pelo link: https://box.detran.ms.gov.br/apps/forms/YWZgbFr3DqfEnQr2

Dia 20/09/2024

Seminário: A crise de saúde advinda de sinistros de trânsito

Mesa Redonda 1 – O importante papel das ligas de trauma frente à violência no trânsito

Dra Laura Beatriz Debesa Torres e Prof. Me. André Luiz Hoffmann – Uniderp

Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti – UFMS

Me. Ursulla Vilella Andrade – UCDB

Mesa Redonda 2 – Atenção emergencial e pós-atendimento das vítimas de sinistros de trânsito

Rodrigo Quadros – Médico Emergencista da Santa Casa

Hamilton Marciano dos Santos Júnior – ST BM Enfermeiro do Corpo de Bombeiros

Daniela Ávila de Souza – Enfermeira especialista em Urgência, Emergência e UTI – SAMU

Local: UNIDERP – Av. Ceará, 333 – Auditório 05

Horário: 08h30

Inscrição pelo link: https://box.detran.ms.gov.br/apps/forms/2TF5CCYfnrGrwGq3

Dia 21/09/2024

Abordagem educativa e oficinas – Trânsito e meio ambiente

Parceria com ICAS

Público Alvo: Crianças

Local: Bosque dos Ipês

Horário: 14h às 17h

Ação para motociclistas

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a mensagem educativa proposta pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para este ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O foco é mobilizar toda a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro, porém o Detran-MS, escolheu como público-alvo os motociclistas, que são a maioria das vítimas de sinistros de trânsito no Estado.

Nos dias 21, 27 e 28 de setembro, uma ação educativa para moto entregadores será realizada nos shoppings e no centro da cidade, com objetivo de sensibilizar os motociclistas para um comportamento seguro no trânsito. Além da ação de rua, o Detran-MS fará uma campanha nas redes sociais, internet e televisão.

Com informações da Agência de notícias de MS.

