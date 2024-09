Happy Land é uma ótima oportunidade para aqueles que sonham com a atmosfera de um parque inspirado na Disney

Desde o dia 23 de agosto, Campo Grande vive uma temporada mágica com o parque de diversões inspirado na Disney, o ‘Happy Land’. Instalado no Comper Itanhangá e aberto de sexta a domingo, das 16h às 21h, o parque oferece alegria e momentos inesquecíveis para toda a família, com diversas atrações que remetem à magia dos parques internacionais.

Depois de conquistar muitos visitantes com suas atrações temáticas, o parque ainda oferece a famosa Parada da Disney e uma queima de fogos deslumbrante. É mais um motivo para vivenciar a atmosfera dos parques da Disney sem sair da cidade.

O “Happy Land” oferece uma vasta gama de atividades, desde clássicos como tiro ao alvo e trenzinho, até shows de fogos de artifício e oficinas temáticas. O grande castelo temático é uma das principais atrações, servindo como palco para o mundo da fantasia. Robôs interativos, dinossauros e peças de teatro complementam a lista de diversões. Brinquedos infláveis e oficinas para crianças e adultos garantem que todos os visitantes encontrem algo para se divertir.

Além disso, algumas atrações especiais, como o caminhão do Bombeirinho e a bolha de balões, têm valor adicional, mas proporcionam uma experiência ainda mais completa para os visitantes. Fora essas, todas as outras atrações estão incluídas no valor do ingresso.

Ingressos e Promoções Especiais

Com ingressos que começam a partir de R$ 50 (meia-entrada), o Happy Land tem atraído visitantes de todas as idades. Estudantes, idosos, doadores de sangue, jornalistas e outros grupos têm direito à meia-entrada, bastando apresentar a documentação necessária no local. Além disso, o parque oferece ingressos solidários para as sextas-feiras, que podem ser adquiridos junto com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Para famílias, o Happy Land oferece combos promocionais, com preços entre R$ 180 e R$ 270, dependendo da quantidade de entradas inteiras e meias. Crianças de até 2 anos entram gratuitamente, e aquelas com 2 anos e 1 dia ou mais pagam meia-entrada. Clientes VuonCard também têm 20% de desconto na compra dos ingressos.

Atrações que encantam todas as idades.

Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente no quiosque do Comper Itanhangá.

