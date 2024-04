Programa da Prefeitura “Todos em Ação acontece no Nova Campo Grande neste sábado

Dessa vez, o Bairro Nova Campo Grande está recebendo neste sábado (20), o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você” em parceria com o Mutirão. O evento será realizado das 8h às 13h, na Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. Serão mais de 300 serviços ofertados gratuitamente para a população.

A ação conta com a participação das secretarias municipais, entidades e outros órgãos parceiros, com o objetivo, além do atendimento, também de coletar sugestões, para que as demandas dos moradores cheguem diretamente nas secretarias.

Confira os serviços oferecidos:

Com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão realizados para os moradores da região.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) vai oferecer a atualização, inclusão e orientação para o Cadastro Único (CADÚnico), além de oficinas de artesanato. A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes. Quem passar pelo evento vai poder levar para casa, verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Serão feitos ainda, cadastro e orientações para os cursos de geração de renda. Em 2024, o bairro Portal Caiobá foi o primeiro a receber o Todos em Ação no dia 2 de março. A segunda edição foi realizada no bairro Jardim Canguru, no dia 23 de março. Em 2023, o Todos em Ação contou com a presença de mais de 33 mil pessoas somando todas as edições.

