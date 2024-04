Confira as interdições no trânsito de Campo Grande para este fim de semana

Neste fim de semana haverá interdições no trânsito de Campo Grande em razão de procissões religiosas e eventos relacionados a Páscoa na cidade. Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para que os condutores e pedestres mantenham a atenção redobrada nesses locais de interdição e busquem rotas alternativas.

Confira as interdições:

3ª Edição do Mutirão Todos em Ação

Data: Sexta-feira, 19 e Sábado 20 de março de 2024

Horário: Á partir das 08h da sexta-feira (19) até às 15h do sábado (20)

Local: Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, Av. Dois entre a rotatória Av. Amaro Castro Lima e Rua Oitenta e Quatro

105ª Festa de São Benedito

Data: Sexta-feira, 19 de março de 2024

Horário: 07h às 00h

Local: R. Eva Maria De Jesus entre R. do Seminário e Av. Heráclito Diniz de Figueiredo

36ª Edição dos Jogos Escolares de Campo Grande 2024

Data: Sábado, 20 de março de 2024

Horário: 06h30 às 16h

Local: Av. Crisâtemos à partir da R. Zakia Nahas Siufi, Rua Américo Marques e Av. Alfredo Scaff

Evento Religioso ( Arquidiocese de Campo Grande Paróquia Cristo Bom Pastor)

Data: Sábado, 20 de março de 2024

Horário: 19h ás 23

Local: Jardim São Conrado:

R. Internacional entre Rua Dr. Torres e Rua Pampulha;

R. Pampulha entre R. Internacional e R. Major Gama;

R. Major Gama entre a R. Pampulha e R. Dr. Torres;

R. Dr. Torres entre a R. Internacional e R. Major Gama.

Evento Religioso (Paróquia São Leopoldo Mandic)

Data: Domingo, 21 de março de 2024

Horário: 11h às 15h

Local: R. Lagoa Rica entre a R. Mercedes P. Mayer e R. Pirinópolis

Evento Religioso (Igreja Evangélica Comunidade Global)

Data: Sexta-feira, 19 de março de 2024

Horário: 18h às 00h

Local: R. 14 de Julho entre a R. Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso (2 faixa de estacionamento e 01 faixa de rolamento)

