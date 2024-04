Na corrida para vacinar contra dengue, Dourados realiza o Dia D neste sábado

O município de Dourados e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizam neste sábado (20) o Dia D de vacinação contra a dengue, com nove pontos de imunização.

De janeiro até agora cerca de 50 mil pessoas com idades entre 4 e 59 anos receberam a primeira dose na cidade. Entretanto, para atingir a meta é preciso ao menos dobrar o número de vacinados até 30 de abril.

Dourados é o único município do Brasil com a imunização contra a dengue feita em massa e de graça, devido ao estudo feito em parceria com o laboratório japonês Takeda Pharma, fabricante da vacina, único aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo a programação do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), o Dia D contará com pontos de vacinação na Praça Antônio João (8h às 14h), na Sala de Vacinação do PAM (8h às 18h), no Shopping Avenida Center (10h às 22h), no Parque dos Ipês (15h às 20h), na Loja Sertão do Parque do Lago (8h às 18h) e no evento Giro Cultural, na Praça do Canaã III, que fica na rua Antônio Luís Marra, das 17h às 21h. No Giro Cultural, a vacinação será destinada a pessoas com idades entre 18 e 59 anos.

Ainda terá vacinação no Mercado Paraná (8h às 18h), imunização itinerante na região do Jóquel Clube das 8h às 17h e no mercado Leve Max, no bairro Parque das Nações II, das 15h às 20h)

“Nosso objetivo é aumentar as opções de vacinação para que os douradenses possam se proteger contra a dengue, já que muitos ainda não conseguiram receber a primeira dose da vacina por causa do horário de trabalho, por exemplo”, diz Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

