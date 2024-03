Procon na Rua realiza atendimento neste sábado em bairro de Campo Grande

Neste sábado(23), acontece em Campo Grande mais um “Procon na Rua”, desta vez, distante do centro, no bairro Jardim Canguru. O atendimento acontece durante o “Todos em Ação” da prefeitura das 8h às 13h na Escola Municipal Professora Arlene Marques Almeida.

O Procon realizará serviços de orientação e registro reclamações dos consumidores. Para ser atendido é necessário levar os documentos originais de identificação com foto e comprovantes de sua relação de consumo. A van do Procon na Rua estará posicionada na Rua Catiguá, nº 694, no Jardim Canguru.

No local, também serão ofertados pelo mutirão serviços públicos como a atualização de cadastro em programas sociais, acesso a tarifa social de energia elétrica, água e esgoto, vagas de emprego, serviços de saúde, entre outros.

É importante que os consumidores se atentem quanto aos documentos necessários. Conforme o Decreto Estadual 15.647/2021 e a Resolução Setas 127/2013, são obrigatórias a apresentação de um documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a sua relação de consumo com a empresa como, por exemplo, um contrato, comprovante de pagamento ou boleto.

As mesmas regras valem para o registro da reclamação online e nas unidades de atendimento da Rua 13 de Junho, nº 930, no Centro, Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Cijus (Centro Integrado de Justiça).

O atendimento para dúvidas e denúncias ainda pode ser realizado pelo Disque Denúncia 151 e pelo formulário ‘fale conosco’ no site do Procon/MS.

