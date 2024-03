Polícia apreende 10 carros com produtos de contrabando avaliados em R$ 1 milhão

A Polícia Civil apreendeu 10 veículos carregados com contrabando e descaminho na madrugada desta quarta-feira (20), na rodovia MS-164, em Ponta Porã. Os carros apreendidos estão avaliados em cerca de R$ 320 mil e as mercadorias estão avaliadas em cerca de R$ 1 milhão nos grandes centros.

Foram apreendidos: 01 FIAT Siena, 01 TOYOTA Etios, 01 CHEVROLET Cruze, 01 VW Voyage, 01 FIAT Weekend, 01 FORD Ka, 01 FIAT Palio, 01 VW Gol, 01 VW Spacefox, 01 CHEVROLET Cruze, grande quantidade de pneus, cigarros de origem paraguaia, aparelhos celulares de diversas marcas, antenas, roteadores, fardos de roupas, óculos, perfumes, garrafas térmicas e componentes de internet.

Segundo apurado, por volta das 02h, policiais civis da DEFRON, em conjunto com a DELEAGRO, no âmbito da Operação Protetor, patrulhavam as rodovias da faixa de fronteira, visando combater crimes rurais, tráfico de drogas e armas de fogo, bem como contrabando e descaminho.

Durante a operação, eles interceptaram dez veículos que estavam voltando de Ponta Porã e seguiam em direção ao município de Maracaju. No momento da abordagem, os motoristas ao visualizarem a barreira policial tentaram fugir, mas foram alcançados pelas forças de segurança e pararam os veículos na pista, sendo todos contidos.

Em inspeção nos automóveis, foram localizados em todos os carros produtos contrabandeados e descaminhados de origem paraguaia. Assim, todos os veículos, juntamente com os produtos apreendidos, foram encaminhados para a sede da DEFRON, município de Dourados.

Diante dos fatos, todos os motoristas foram devidamente qualificados, arrolados na ocorrência e liberados. Já os veículos e os produtos apreendidos serão encaminhados para a Receita Federal de Ponta Porã para serem submetidos aos procedimentos fiscais de praxe.