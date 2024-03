Projeto que muda salários de servidores é retirado de pauta pela prefeita Adriane

[Texto: Laureano Secundo, Jornal O Estado de MS]

Pela segunda vez, a prefeita de Campo Grande retira da Câmara Municipal os dois projetos de lei propondo mudanças na condição remuneratória e enquadramento de servidores públicos. A prefeita disse que vai debater com representantes de servidores, que veem risco de interpretação em prejuízo do funcionalismo.

Na primeira tentativa de aprovação, os projetos chegaram à Casa no final do ano passado, após a prefeitura ter que assinar um TAG (Termo de Ajuste de Gestão), com o TCE (Tribunal de Contas do Estado) mas não houve acordo para debater os temas. Logo após o início dos Trabalhos do Legislativo houve a reapresentação e agora novo recuo.

As críticas que levaram a queda do projeto é que ele consolida vantagens em favor de ocupantes de cargos comissionados, para regularizar valores do que foi apelidado de “folha secreta”, em relação a adicionais pagos a ocupantes de cargos em comissão.

Em sua justificativa para a retirada do projeto, Adriane, acredita poder “ajustar para melhor atender a todos os servidores da prefeitura.” Parlamentares agendaram uma audiência pública para a discussão dos projetos, que foi cancelada. Havia preocupação de que servidores pudessem sofrer cortes de auxílios e adicionais, como plantões ou alimentação e transporte.