Confira as atrações regionais que cantarão na Semana do Artesão

Vem aí a 16ª Semana do Artesão entre os dias 9 e 26 de março. Além das exposições, artes e oficinas dos artesões, também haverá várias apresentações regionais, confira abaixo as atrações gratuitas e as respectivas datas e horários:

Na abertura da Semana, na terça-feira, dia 19, no Bioparque Pantanal, sobe ao palco Bella Donna Trio às 15h30 e Ana Paula Ferreira e Matheus Violino, às 17 horas. O Bella Donna Trio é um grupo musical formado exclusivamente por mulheres. É um grupo criado para fazer parte dos momentos especiais da vida das pessoas, se apresentando em casamentos e eventos.

Na quarta-feira, 20, é a vez do cantor Matu Miranda às 19h30. O cantor Matu Miranda está numa fase nômade, desde o início da pandemia, quando deixou o Ceará, onde morava, para se movimentar e se fixar mais no Rio de Janeiro. Para Matu, compor é a maneira como ele se percebe no mundo.

Quinta-feira, dia 21, a atração é Flor de Pequi, às 19 horas. A Flor de Pequi é uma banda de Campo Grande que traz em seu repertório o tradicional forró pé serra, xote, xaxado, baião entre outros ritmos regionais. Além de difundir o gênero em diversas apresentações por Mato Grosso do Sul, o grupo se prepara para gravar músicas autorais.

Na sexta-feira, 22, também tem show!!! Sobe ao palco da Explanada Ferroviária o cantor Dieguinho, às 19 horas. Sábado (23) haverá o Café na Praça, na Morada dos Baís, com apresentação musical de Erika Espíndola, às 10 horas, é a vez do Grupo Tradição, às 19 horas.

Para fechar a programação de shows da Semana do Artesão 2022, no domingo, dia 24, vai haver uma apresentação infantil para a garotada, na Explanada Ferroviária: é o grupo Batucando Histórias vai se apresentar às 17 horas. O Batucando Histórias veio para alegrar a garotada. Integrante do grupo, Wancleya Arce fala um pouco sobre a história do grupo. “Desde 2017 a gente iniciou nossa trajetória com música, contação de histórias, brincadeiras musicais, a gente vem trazendo esta bagagem com muita música dentro da nossa história, e está sendo muito satisfatório”.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.