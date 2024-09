Primeira escola do Centro-Oeste que recebe certificado de Lixo Zero é de Campo Grande

Marcando passos positivos em relação à preservação do meio ambiente, ontem (20), a Escola Estadual Padre Franco Delpiano recebeu o certificado Lixo Zero, pela Instituição Lixo Zero Brasil. A fundação nacional tem como objetivo auxiliar e incentivar estabelecimentos a separar e reaproveitar os resíduos, transformando gradativamente o meio ambiente. A escola foi a primeira da região Centro-Oeste a conquistar este feito, outros colégios do Estado estudam adotar o sistema.

A coordenadora pedagógica da E.E. Padre Franco Delpiano, Tatiana Moura, comemora a conquista e revela que a jornada para que toda a escola seguisse à risca as regras de separar o lixo não foi rápida e muito menos fácil. Tatiana conta que levou mais de cinco anos para chegar até o momento atual e cerca de um ano fazendo de forma rígida para obterem o reconhecimento da Instituição.

“Nós ampliamos os nossos horizontes, mostramos para toda a comunidade, não só local como estadual e nacional, como a primeira Escola Lixo Zero do estado do Mato Grosso do Sul. Nós desviamos do aterro sanitário 95% de todo o resíduo que a gente produz. Os resíduos vão para o residuário que vem dentro do hospital, que determina o destino correto e são reciclados. Nós temos esse pensamento ambiental desde o momento em que estávamos aqui dentro, é um caminho contínuo. Então, ser hoje a primeira escola para a gente é um ganho. Esse conceito da reutilização, do reaproveitamento, então assim, questões ambientais, a gente sempre teve essa preocupação”.

A escola em questão está localizada no interior do Hospital São Julião, que é uma das organizações que também foi contemplada pela certificação Lixo Zero. Além disso, é o primeiro hospital da América Latina a adotar este plano. Ao notar os benefícios dessa ação, a escola resolveu seguir este caminho.

“Nada disso poderia acontecer sem a parceria do Hospital São Julião. Não tem nada descartável aqui em nossa escola. Nós usamos residuários em sala de aula, nos pátios, um residuário macro da escola e depois o destinamos para o residuário do hospital. Os alunos se conscientizam do que cada resíduo representa, qual o destino dele, retiramos, na verdade, tudo o que poderia ter um destino incorreto, como o caso do rejeito. Então, a gente fez um estudo realmente desse material, de quantos anos ele leva para a decomposição e tudo mais. Então, todos os alunos hoje em dia se apropriam dessa ideia”, finaliza a coordenadora pedagógica.

Muitos alunos levaram a prática para suas casas, uma dessas pessoas que adotaram a prática é a Emanuelly Rodrigues, do 1º ano do Ensino Médio. A estudante conta que muitos amigos acham a prática bem diferente, mas gostariam que tivesse essa política em suas escolas.

“Eu vim de uma escola que não fazia isso. Entrei aqui no sexto ano e não tinha começado essa ação aqui, no sétimo ano começou a ter apresentações sobre o Lixo Zero. Foi algo estranho, no início, porque nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Mas foi algo bom, agora faço até em casa, se levo para casa algo sujo, eu lavo, também separo do lixo normal, do lixo de cozinha. Inclusive, eu ensinei os meus pais a fazerem isso. Levou um tempo para me acostumar, eu olhava as embalagens e pensava muito onde colocar. É algo que eu acho essencial para a sociedade, todo mundo deveria adotar esse modelo”.

Outros certificados pelo Estado

O Instituto Lixo Zero Brasil representa um movimento internacional para o conceito Lixo Zero, que visa desviar de aterro sanitário e incinerar o máximo de resíduos possíveis. A embaixadora da instituição na Capital, Bruna Gonçalves, pontua que o movimento Lixo Zero não visa só o desvio do ateu sanitário, mas que também é uma mudança ética, postura, de mindset, forma de pensar e, ainda, coloca que a escola consegue exemplificar isso.

“Você vê e ouve os alunos dizendo que eles aprenderam na escola, que eles conheceram esse movimento, levam para dentro de casa, começam a fazer essa separação. Então, é uma mudança para toda a comunidade, são cidadãos que vêm com pensamentos mais críticos, que já têm esse olhar ambiental mais apurado, é muito importante a gente ver essa nova geração vindo com esse pensamento. Essa certificação é muito importante para a história do Estado, é a primeira escola Lixo Zero do Estado de Mato Grosso do Sul”

Por Inez Nazira

