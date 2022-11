Previsão de calor neste final de semana estima temperatura de 36°C em MS

O último final de semana de novembro será de tempo seco em Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo entre sexta-feira (25) e domingo (27), indica predomínio da massa de ar seco, com sol e a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica no qual inibe a formação de nuvens de chuva.

O destaque é que as temperaturas estarão em elevação, tanto as mínimas quanto as máximas e podem ultrapassar os 35-36°C, principalmente, nas regiões norte e pantaneira.

A umidade relativa do ar deverá ficar baixa, entre 15-35% e, por isso, recomenda-se evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, geralmente, entre às 14h e 16h.

No sábado (26), a previsão é de tempo estável, com sol entre nuvens. Esperam-se temperaturas mínimas entre 18/19°C e máximas de até 31°C na região sul. E na região norte, esperam-se mínimas entre 20/23°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste/sudeste com rajadas de vento entre 30-50 Km/h e pontualmente podem atingir valores de 60 km/h.

Já no domingo (27), são esperadas temperaturas mínimas entre 18/21°C e máximas de até 31°C nas regiões sul e leste do estado. Na região norte, mínimas entre 19/24°C e máximas de até 36°C. Em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%, com destaque na região centro-norte. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sudeste, com rajadas de vento entre 30-50 Km/h. Acesse também: Deputados do MS assinam abertura de CPI contra Abuso de Autoridade