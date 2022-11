Senegal vence por 3 a 1 e acaba com chances de classificação do Catar

A seleção de Senegal venceu por 3 a 1, na manhã desta sexta-feira (25) no Estádio Al Thumama, e acabou com as chances de o Catar garantir a classificação, no Grupo A, para as oitavas de final da Copa do Catar.

Aos 40 minutos do primeiro tempo não houve jeito, um erro bisonho do zagueiro catari Khoukhi, que não soube cortar a bola, permitiu que o camisa 9 Boulaye Dia chegasse batendo rasteiro para fazer 1 a 0. Na etapa final a pressão continuou. Numa cobrança de córner, logo aos 3 minutos, Famara Diedhiou apareceu de cabeça para balançar novamente as redes. 2 a 0 com extrema facilidade.

Curiosamente, após este gol tudo mudou. Buscando reagir, aos 15 minutos, o zagueiro Hassan chutou de fora da área tentando surpreender o goleiro Mendy. A bola passou bem perto. Ali Amoez também testou Mendy aos 17. E, aos 21, Edouard Mendy fez a defesa da Copa, mandando para córner uma bola que Mohamad bateu de dentro da pequena área. Até então, o Catar continuava sem marcar gols na sua própria Copa.

Após tanta pressão, o técnico senegalês Aliou Cissé percebeu que precisava modificar a forma como a equipe estava jogando e começou a fazer substituições, até para tentar paralisar o jogo mais vezes. A estratégia não deu certo e, aos 32 minutos, em cruzamento para a área, o reserva Mohammed Muntari testou para o fundo das redes de Mendy, que nem se mexeu. O Catar diminuía a vantagem para 2 a 1 e incendiava a torcida no estádio.

Mas a reação foi abortada aos 37 minutos, quando, num cruzamento rasteiro para a área do Catar, o reserva Cheikh Dieng, que entrara há pouco tempo, ampliava o placar para 3 a 1 com um chute indefensável para o goleiro Barsham.

A vitória recolocou o Senegal na Copa. Assim, a partida contra o Equador, pela terceira rodada, na terça-feira (29), será decisiva. Já o Catar acabou eliminado após a segunda derrota consecutiva. Mesmo assim, ainda volta a campo para se despedir de seus torcedores, na mesma terça, contra a Holanda.

Com informações da Agência Brasil