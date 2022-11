Cassems Corumbá completa 4 anos de assistência à saúde na Cidade Branca e região

Ao longo dos quatro anos, unidade hospitalar já havia realizado mais de 196 mil atendimentos para beneficiários

O Hospital Cassems Corumbá completa hoje (25), 4 anos. O caçula da rede hospitalar da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) desde que foi entregue, em 2018, para beneficiários de Corumbá, de Ladário e da região fronteiriça até outubro deste ano, já realizou mais de 196 mil atendimentos.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o Hospital Cassems de Corumbá reforça o respeito, carinho e cuidado com a população de Corumbá, Ladário e região. “Estamos fazendo a nossa parte para prestar assistência médica humanizada, com tecnologia moderna e equipes altamente especializadas em todo o estado de Mato Grosso do Sul”.

O diretor de unidades Hospitalares, Flávio Stival, destaca em quais pontos o hospital traz contribuição para a região. “O Hospital Cassems de Corumbá segue à risca a proposta na verticalização da nossa Rede Hospitalar, com unidades modernas que atendem as demandas de saúde em cidades mais afastadas dos grandes centros. Em quatro anos de existência, o nosso hospital de Corumbá contribuiu efetivamente com a melhoria do atendimento à população do município e arredores”.

Para o gerente da unidade Israel Dias dos Santos, o Hospital Cassems em Corumbá além de gerar centenas de empregos diretos e indiretos no município também trouxe comodidade aos moradores da região pantaneira.

“Por meio das instalações modernas, equipamentos de última geração e equipes de colaboradores treinados para garantir a qualidade do atendimento à saúde oferecido aos beneficiários. Possibilitando tratamento aos beneficiários em sua região, dando maior comodidade aos pacientes e médicos da região, reduzindo o número de pacientes removidos para Campo Grande”, finaliza.

O Hospital Cassems Corumbá conta com um Centro de diagnósticos por imagem com Ressonância Magnética, Tomografia e RX, serviços de Hemodinâmica e Laboratório de Análises Clínicas, 48 Leitos de Internações Clínicas e Cirúrgicas e uma UTI Adulto com 10 Leitos. Atualmente atende aos beneficiários Cassems e a pacientes de convênios como Unimed, Marinha do Brasil, Fusex, PAS/UFMS, PASA/Vale, Bradesco Saúde, Hapvida e particulares.

Com informações da assessoria