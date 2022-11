Deputados do MS assinam abertura de CPI contra Abuso de Autoridade

A deputada federal e senadora eleita, Tereza Cristina (PP) juntamente com o deputado Dr. Luiz Ovando (PP), assinaram o requerimento para criar a CPI do Abuso de Autoridade do STF e do TSE contra o ministro do STF Alexandre de Moraes que tem enfrentado manifestações democráticas e garantem que já conseguiram o número suficiente de parlamentares.

O pedido de abertura de CPI veio do deputado federal Marcel Van Hatten e o parlamentar fez uma postagem pedindo adesões, porque faltavam três assinaturas de 171 parlamentares para a abertura do pedido.

“Muito obrigado a todos que estão se mobilizando e pedindo aos parlamentares para que façam o seu dever de representação da população brasileira que pede por essa CPI. O Congresso Nacional tem o dever de defender a independência e harmonia entre os poderes, de defender o Estado Democrático de Direito, de defender a correta aplicação da lei e de defender liberdades”, afirmou Hattem.

Desde o fim das eleições milhares de eleitores estão nas ruas manifestando contra o resultado das eleições e desde então inúmeras medidas vindas do STF (Supremo Tribunal Federal), como multas de R$100 mil reais por hora aos manifestantes que impeça as vias e bloqueios de contas de empresários que estariam financiando os atos levaram os deputados a pedirem a CPI.

