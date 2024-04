Lula assina medida provisória para redução da conta de luz em até 5%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta terça-feira (9), uma Medida Provisória com o objetivo de reduzir a conta de luz em até 5%.

Em uma coletiva de imprensa conduzida pelo Ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, foram apresentados detalhes sobre a medida, que promete aliviar o bolso dos consumidores brasileiros nos próximos meses. De acordo com Silveira, a expectativa é que a redução oscile entre 3,5% e 5%.

A MP autoriza o Governo Federal a quitar dois empréstimos de alto custo, contraídos durante momentos críticos recentes: a pandemia de Covid-19 e a crise hídrica. Ambos tiveram impacto direto no custo da energia elétrica para os consumidores. O pagamento desses valores será viabilizado por meio da utilização de recursos provenientes da venda de ações da Eletrobras. Essa estratégia não apenas visa mitigar o impacto financeiro sobre a população, mas também melhorar a saúde fiscal do setor elétrico nacional.

Silveira ressaltou, no entanto, que medidas adicionais serão necessárias a longo prazo para garantir a manutenção da redução no custo da energia elétrica. Ele destacou que a sustentabilidade da política tarifária no setor energético depende de ajustes contínuos e reformas estruturais que acompanhem a evolução do mercado e as necessidades do país.

