Governo Federal irá criar casas de acolhimento LGBTQIA+ para combater a violência contra a comunidade

O projeto Casas de Acolhimento LGBTQIA+ foi criado ontem(7) pelo Ministério dos Direitos Humanos para oferecer abrigo provisório à pessoas da comunidade em risco.

O projeto publicado no Diário Oficial da União faz parte da Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Pessoas LGBTQIA+.

Como vai funcionar?

Serão atendidas pessoas de 16 a 65 anos; e em situação ou iminência de rompimento com laços familiares devido a sexualidade ou identidade gênero.

Vale destacar que será oferecido acolhimento provisório e não moradia permanente. Também será dada prioridade para pessoas que sofram ou sejam prejudicadas por questões de raça e etnia, território, classe, gênero, idade, religiosidade e deficiência.

as casas também fornecerão alimentação para pessoas LGBTQIA+ não residentes. As casas de acolhimento já existentes também serão apoiadas pelo governo.

Foi criada pelo Ministério um comitê Intersetorial com o intuito de acompanhar a aplicação dessa Estratégia Nacional.

Sigla

LGBTQIA+ lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuais, sendo o +, um símbolo que abarca demais sexualidades e identidades.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.