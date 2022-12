Escritor corumbaense lança romance ‘O Apócrifo de Judas’, neste sábado

O escritor e professor corumbaense, Wanderson Ligier de Jesus, lança seu quinto livro, “O Apócrifo de Judas”, neste sábado, 03, às 19 horas, no Sesc Cultura, em Campo Grande.

Wanderson define seu mais novo romance como um thriller filosófico sobre traição, influenciado pela estrutura da literatura noir, mas com um estudo minucioso acerca de vários tipos de sobre traição como pano de fundo.

“O Apócrifo de Judas” apresenta a história de um jovem bom e honesto, que é traído de diversas maneiras, o que resulta em uma série de mudanças de comportamento e visão de mundo.

Seu amigo e, também escritor, Henrique Pimenta, que prefaciou a obra, elogia Wanderson: “O que me espanta em Wanderson é o óbvio no plural. Ele constrói bons diálogos e arma peripécias muito interessantes. Assim, dominando a arte da escrita e as artimanhas do romance, podemos considerá-lo um bom contador de histórias. Ousaria dizer, inclusive, que se trata de uma versão masculinizada da famosa Sherazade; é isso, Wanderson é a Sherazade de Corumbá.”

O livro já está à venda pela Amazon, como e-book (R$ 18,00), ou como livro físico (R$ 30,00), no link.

Sobre o autor

Wanderson se define como um autor pantaneiro e fronteiriço. Escritor há 22 anos, ele acredita que cada nova obra lançada é uma parte sua que escolhe compartilhar com o mundo.

“Trabalho histórias e reflexões que são pertinentes à vida das pessoas, carregadas com elementos narrativos de suspense e surpresas que divertem e suscitam questionamentos importantes”, discorre.

Em seu primeiro livro, “Crônicas de Uma Terra em Chamas”, o corumbaense optou por se aventurar no gênero de contos, depois, em “Elpidio Petra”, escolheu narrar a história como um romance. Em sua terceira publicação, ele escreve a novela “A Era dos Gigantes” e, finalmente, encara a poesia em “Venenos que Curam”.

Leitor antes de escritor, Wanderson tem como suas maiores influências nomes como Graham Greene, Flannery O’conor, Graciliano Ramos, Rubem Fonseca, Mário Quintana e Fernando Pessoa. Além de escrever, Ligier, formado em Letras, também é professor de língua inglesa na Rede Estadual de Ensino em Corumbá.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270, Centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Com informações da assessoria de imprensa.