Dezembro Verde: Subea intensifica ações de castração e conscientização contra o abandono de animais neste mês

Neste mês, será intensificada as ações para o Dezembro Verde, mês que chama a atenção contra o abandono e maus tratos de animais. A população de Campo Grande contará com ações mais intensificadas contra essa prática.

Ao longo de dezembro, a subsecretaria de bem-estar animal (Subea) fará o trabalho de conscientização sobre a importância da tutoria responsável e da castração para assim evitar abandono.

Vale destacar, que a subsecretaria disponibiliza castrações gratuitas para animais de mínimo de 5 meses de idade e até 15kg. Neste ano, foram disponibilizados atendimentos veterinários na sede da unidade e também até os bairros da cidade com o Subea em Ação.

Confira os locais do Subea em Ação desse mês

O Subea em ação leva serviços de microchipagem, vermifugação, encaminhamento para castrações, entre outros. Entre em contato com a Subea pelo telefone (67) 2020-1397 para saber mais.

Nessas ações, os tutores podem levar seus animais até o local, sendo necessário ser maior de 18 anos, portar documento com foto e comprovante de residência.

08/12 – Bairro Celina Jallad – Assoc. de Moradores

(Rua Rosa Ferreira Pedro com Rua Leão Zardo, 262)

Horário: 8h às 11h

13/12 – CRAS Henedina Hugo Rodrigues

(Rua Jaci Maria de Azevedo Môro, 164)

Horário: 8h às 11h

21/12 – CRAS Alair Barbosa de Rezende

(Rua Pariris, 330)

Horário: 8h às 11h

