Com peças novas e seminovas a partir de R$ 10, Kátia promove bazar em prol dos animais

Segundo a CDDA (Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais) da OAB-MS (Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul), Campo Grande possui 2.205 animais em abrigos independentes e ONGs. Mas para quem se voluntaria para cuidar e amar os animais que não possuem um lar ou que foram abandonados, o número é bem maior, bem como as despesas.

Pensando nisso, a protetora independente Kátia Souza promove neste sábado (9) um bazar em prol da causa animal e para auxiliar as protetoras independentes da Capital. “Esse projeto existe desde 2019 para arrecadar dinheiro para as protetoras de animais, para elas poderem pagar as despesas dos abrigos. A gente sabe que as protetoras e protetores não tem recursos públicos né?”, comenta Kátia.

Ela relata as pessoas que fazem o trabalho de resgatar esses animais, que são muitas vezes vítimas de maus-tratos, arcam com todas as despesas dos resgates. “Despesa com veterinário, despesa com ração, despesa com manutenção dos prédios. Porque tem conta de água, de luz, de internet. Então assim, são muitas despesas e elas vivem da solidariedade e das doações das pessoas”.

O bazar é organizado por Kátia e outras protetoras, com itens pessoais que não são mais usados e de outras doações. Segundo ela, há uma rede com pelo menos 30 pessoas que todos os anos já realizam as doações de desapegos especialmente para o bazar. “A gente se reúne, faz uma seleção dos itens, e coloca a venda com um preço bem baratinho”.

Os valores variam entre R$ 10 e R$ 20 reais para peças mais simples e a R$ 50 para peças de grife, novas ou que ainda contenham etiqueta, sendo este o preço máximo do bazar. Toda a renda do bazar será repassada para as protetoras Sandra França, protetora do Abrigo São Francisco, que cuida de em média de 150 animais, entre cães e gatos; para Sônia Palhano, protetora do bairro Pioneiros e para Luciana Albuquerque.

Diferencial

Para Kátia, o diferencial são as condições dos itens colocados a mostra. “A gente só coloca peças muito bem conservadas, itens novos e seminovos, se assemelha muito aqueles brechós de luxo. Selecionamos as melhores peças e colocamos com preços baratos”.

Além disso, ela conta que outro objetivo do bazar é fazer com que os itens que muitas vezes ficam guardados possam circular, gerando assim um comércio sustentável

O bazar será realizado neste sábado (9), das 8h às 14h, na Avenida Mato Grosso, 3332, no bairro Santa Fé.