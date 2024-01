Aberta inscrições para cursos de oratória, design de sobrancelha, logística, entre outros pela Secretaria da Juventude

A Secretaria da Juventude abriu vagas para cursos gratuitos e jovens a partir de 15 anos podem participar.

As vagas são para os cursos de Dicção e Oratória e Design de Sobrancelha no período vespertino e para o período noturno, as vagas são para os cursos de Logística e Auxiliar Administrativo.

As inscrições podem ser feitas por meio desse formulário. Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Exceto o curso de Design de Sobrancelha, que acontece na Unicesumar, localizada na Rua Euclides da Cunha, 1216, Jardim dos Estados.

No curso de Design de Sobrancelha, por exemplo os alunos podem aprender sobre Mapeamento Facial, Aplicação de Henna, Marcação da Linha, Técnica de Remoção de Pelos e Higienização de pele. Pessoas que tenham curiosidade ou que trabalham na área e desejam aperfeiçoar podem participar.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (67)3314-3577

