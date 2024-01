UFMS oferece mais de 2 mil vagas para ingresso por meio do Sisu

Para quem deseja ingressar em um curso de ensino superior, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), oferece 2.063 vagas por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada), para ingresso em 2024.

As vagas podem ser consultadas na página Ingresso UFMS. As inscrições começam no dia 22 e seguem até 25 de janeiro, no portal Acesso Único do MEC.

Há vagas nas modalidades de ampla concorrência e por meio da Lei de Cotas. O início das aulas está programado para o primeiro semestre de 2024, exceto para os cursos de Direito (noturno, Engenharia Civil (vespertino/noturno) e Pedagogia (noturno), na Cidade Universitária, que devem iniciar as aulas somente no segundo semestre.

Para participar, é preciso ter feito o Enem em 2023 na condição de candidato e não ter zerado a prova de redação. Neste ano, há mudança na classificação dos candidatos. Todos os inscritos no Sisu serão classificados conforme o desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino. Segundo o MEC, o objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao Ensino Superior.

A previsão para divulgação do resultado é 30 de janeiro e a matrícula deve ser realizada entre os dias 1º e 7 de fevereiro. Os candidatos que não forem convocados na chamada regular do Sisu 2024 ainda poderão concorrer a uma vaga por meio da Lista de Espera. A manifestação de interesse deverá ser feita de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.